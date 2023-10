Stickman Salita! è un gioco platform stickman sviluppato da No Pressure Studios. Il gioco ha meccaniche simili a Getting Over It with Bennett Foddy. Sei al comando di uno stickman in una scatola con un piccone in mano e il tuo obiettivo è raggiungere la bandiera al traguardo di ogni livello usando i poteri di equilibrio delle tue forti braccia e del potente piccone! La strada verso la vittoria è lastricata di spuntoni mortali, quindi utilizza ogni checkpoint per mantenere i tuoi progressi. Usa le leggi della fisica a tuo vantaggio e padroneggerai questo gioco in pochissimo tempo. Raggiungi l'apice del divertimento con Stickman Climb! Usa la tua ascia per muoverti sul palco. Sposta: tasti freccia sinistra/destraStickman Climb! è stato creato da No Pressure Studios. Gioca al loro leggendario gioco Bossy Toss e al simpatico Shape Rush su Poki!

Sito web:poki.com

