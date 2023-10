Pop It Master è un rilassante puzzle game online. Il gioco è basato sui famosi giocattoli fidget Pop It. In questo gioco il tuo obiettivo è premere i popit per farli scoppiare e sbloccare un giocattolo colorato. Fai attenzione a far scoppiare ogni bolla e non lasciare nulla dietro! Se raccogli l'intera collezione di 80 giocattoli fidget, puoi sbloccare la modalità segreta. Sei pronto per un'esperienza di popping digitale soddisfacente? Vai avanti e goditi i suoni e le sensazioni realistici e rilassanti che Pop It Master ha da offrire! Pop: tocca o fai clic con il pulsante sinistro del mousePop It Master è creato da Rad Brothers. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

