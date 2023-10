Pop It vs Spinner è un rilassante puzzle game creato da Adgard. In questo gioco, il tuo obiettivo è rimuovere tutti i popit abbinando almeno 2 tessere uguali contemporaneamente. Prova a calcolare le tue mosse in anticipo per creare combo a catena per più punti. Usa la modalità spinner quando non sono rimaste partite per generarne di nuove e pulire l'intero livello! Presta attenzione all'intera finestra del gioco per trovare pop extra! Assicurati di condividere il gioco con i tuoi amici e spargere la voce! Riesci a farli scoppiare tutti? Tocca o fai clic sui popit che hanno popit dello stesso colore che li toccano.Pop: tocca o fai clic con il pulsante sinistro del mousePop It vs Spinner è stato creato da Adgard. Gioca agli altri loro avvincenti giochi su Poki: Find The Candy, MadZOOng e Merge to Million

