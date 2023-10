Fai scoppiare le tessere magiche in Cute Puzzle Witch! Questo puzzle game ti sfida a far scoppiare tessere con cappelli da strega, fiocchi e stelle. Puoi far esplodere le bombe per liberare una vasta area. Colpisci il fiocco di neve per rallentare il tempo e fare più mosse!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Cute Puzzle Witch. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.