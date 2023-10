Bomb Hunters è un gioco di abilità in cui devi disinnescare tutte le bombe in tempo per passare all'area successiva. Salta sull'acqua e corri sulle strade trafficate per raggiungere la bomba. Fai attenzione ai nemici, ad esempio ai cecchini, che cercheranno di eliminarti mentre ti dirigi verso le bombe. Puoi distrarli con le granate. Trova alcune monete lungo il percorso o alcuni bonus di tempo extra. Disinnescare le bombe e farsi strada attraverso il quartier generale per acquisire abilità o oggetti extra, come più tempo, granate flash e granate EMP. Puoi spendere le monete che raccogli nel negozio per acquistare nuove fantastiche tute anti-bomba! Puoi anche guadagnarne di più completando le missioni. Riuscirai a disinnescare tutte le bombe in Bomb Hunters? Disinnescare tutte le bombe in tempo raggiungendo la loro posizione. Dopo aver disinnescato tutte le bombe nell'area, dirigiti verso il quartier generale per entrare nell'area successiva. Raccogli bonus di tempo o diffondi bombe opzionali per ottenere degli extra interessanti. Bomb Hunters è stato creato da Craneballs, questo è il loro secondo gioco su Poki dopo Gun Master 2.

poki.com

