House of Hazards è un divertente gioco di abilità creato da NewEichGames. In House of Hazards corri per completare vari compiti all'interno di un appartamento dove i tuoi avversari osservano i tuoi passi in tempo reale e preparano trappole per sconfiggerti. Evita ostacoli come lampade che cadono e armadietti oscillanti per completare tutti i tuoi obiettivi e vincere il round. Allo stesso modo, impedisci ai tuoi avversari di completare i loro compiti attivando le tue trappole al momento giusto. Presta attenzione alla ruota della fortuna alla fine di ogni round per imparare le regole del round successivo. Sei pronto per un momento pericolosamente bello? House of Hazards crea così dipendenza che dovrebbe essere accompagnato da un avvertimento! Player 1Player 2House of Hazards è stato creato da NewEichGames, una società di sviluppo di giochi con sede negli Stati Uniti. Puoi anche giocare ai loro giochi Getaway Shootout, Rooftop Snipers, Rooftop Snipers 2, Tube Jumpers e Ping Pong Chaos su Poki.

