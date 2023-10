Merge Round Racers è un gioco di fusione di auto creato da TinyDobbins, in cui l'utente deve generare monete, acquistare auto e unirle per ottenere un veicolo ancora migliore. Prepara il tuo garage, acquista e colleziona auto e uniscile due a due per ottenere un modello nuovo e migliorato! Le vostre auto sono pronte? Spostali sulla pista e ricevi monete ogni volta che superano il traguardo. Ottieni i veicoli più incredibili e scopri a che livello puoi arrivare con questo avvincente gioco! Seleziona, trascina e muovi le auto: Mouse sinistro Unisci Round Racers è stato creato da TinyDobbins. Questo è il loro primo gioco qui su Poki!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Merge Round Racers. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.