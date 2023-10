Adventure Drivers è un gioco di corse automobilistiche in cui cerchi di arrivare primo tra gli altri piloti. Sei pronto per un'avventura di guida? Salta in macchina e corri attraverso i tropici per arrivare primo in questo feroce gioco di corse. Distruggi la concorrenza per vincere trofei e raccogliere monete e punti per sbloccare nuove auto e potenziamenti. Condividi il gioco con i tuoi amici e giocate insieme per massimizzare il divertimento! Capovolgi - Tasti freccia A/D o sinistra/destra Lancia arma - Invio Usa nitro - Shift Adventure Drivers è stato creato da Bikas. Gioca agli altri loro giochi su Poki: shape-fold e Shape Fold NatureAdventure Drivers è giocabile gratuitamente sia sul desktop che sul tuo cellulare su Poki: Adventure Drivers

Sito web:poki.com

