Dudeball è un gioco in cui devi farti strada abilmente sul ghiaccio galleggiante e raggiungere la bandiera per finire il livello. Per iniziare, imposta l'angolazione e la potenza del grande yeti che ti colpirà e inizia a volare. Puoi usare il paracadute per rallentare il volo e atterrare in sicurezza sul ghiaccio. Il gioco introduce lentamente più ostacoli come le tartarughe e introduce strumenti per aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo. Ogni livello contiene tre corsi da completare. Completali tutti e tre per ottenere tre stelle! Avrai bisogno di un certo numero di stelle per progredire nei livelli, quindi assicurati di provarli tutti. Lungo il tuo percorso puoi raccogliere monete. Puoi spenderli nel menu per acquistare un paracadute extra, una tuta aerodinamica e altro ancora! Riuscirai a completare tutti i livelli di Dudeball? Controlli: Imposta l'angolo di tiro - A/D o freccia sinistra e destra o clic destro del mouse Premi - W o freccia su o clic sinistro del mouse Paracadute - W o freccia giù Informazioni sul creatore: Dudeball è stato creato da Martijn Kunst. È noto per Raft Wars, Raft Wars 2 e Raft Wars Multiplayer, tutti giocabili qui su Poki!

