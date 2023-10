Bombhopper.io è una fantastica fusione tra un puzzle game e un gioco di abilità. Sei un personaggio a blocchi e puoi muoverti sfruttando il rinculo delle bombe che stai lanciando. Prova a raggiungere la porta verde per finire il livello. I primi due livelli sono più o meno facili, ma dopo un po' sarai davvero sfidato. Il tempismo è tutto in questo gioco e cerca di ottenere 3 stelle per ogni livello che completi. Usa il mouse per puntare le bombe e vola in avanti sfruttando il rinculo. Suggerimento: a volte un livello richiede una risposta rapida per ottenere tre stelle. Usa "r" per riavviare in modo da poter fare clic subito. Bombhopper.io è stato creato da Julien Mourer a.k.a. Getkey che stranamente ha un'assonanza con Yeti. Questo è uno sviluppatore francese con sede in una grotta tra le montagne vicino a Grenoble.

Sito web:bombhopper.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a BombHopper.io. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.