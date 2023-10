Unisciti per andare ovunque nell'universo! Max e Mink sono una coppia di animali coraggiosi. In questo gioco a due giocatori puoi controllare entrambe le creature contemporaneamente o separatamente. La tua missione è aiutare i due a raggiungere la porta in ogni livello. Max può volare, piegarsi e allungarsi per far salire Mink più in alto. Prova ad arrivare alla porta da solo o chiedi aiuto a un amico. L'amicizia è tutto ciò di cui hai bisogno!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Max and Mink. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.