Monster Duo è un puzzle game in cui colleghi due tessere identiche con tre o meno linee rette. Simile nel concetto ai giochi Onet, questa esperienza di mahjong ha una splendida interfaccia grafica, effetti fantastici come scintillii, mostri carini e, soprattutto, divertimento senza fine! Esplora e fai rivivere una foresta mistica mentre ne superi i livelli. Queste fasi consistono in varie difficoltà e sorprese, come piccoli mostri che sono in realtà gli spiriti magici degli Alberi Sacri! Apri tutti i servitori per far rivivere la foresta mistica! Tutto quello che devi fare in un livello è trovare due tessere identiche e abbinarle se non c'è niente tra loro. Risciacquare e ripetere finché non ci saranno più blocchi nel gioco. Vai avanti e salva questa foresta misteriosa! Abbina blocchi: tocca un blocco per selezionarlo, quindi toccane un altro per accoppiarli. Monster Duo è stato creato da PotatoJam. Gioca agli altri loro giochi di abilità su Poki: Numbers, Bring me Cakes, Onet Master, Onet Paradise e Solitaire Klondike 2.0. Puoi giocare a Monster Duo gratuitamente su Poki. Monster Duo può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

