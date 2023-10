Numbers è un puzzle game in cui fai scoppiare blocchi che possono interagire tra loro. Ottieni una tabula rasa piena di varie cifre, ed è tuo compito accoppiarle e farle scoppiare! Per fare ciò, seleziona due numeri identici o due numeri la cui somma dà 10. Puoi farlo con blocchi vicini verticalmente, blocchi vicini orizzontalmente e se non c'è nessun altro numero tra di loro. Puoi anche inserire coppie alla fine di una riga e all'inizio di un'altra riga se la somma è 10 o se i numeri sono identici. Inoltre, puoi accoppiare il primo e l'ultimo numero del puzzle se seguono le regole. Se ti piacciono i giochi di abbinamento o il sudoku, adorerai Numbers! Abbina blocchi: tocca un blocco per selezionarlo, quindi tocca un altro per accoppiarli. Numbers è stato creato da Potato Jam. Gioca agli altri loro giochi puzzle su Poki: Monster Duo, Onet Master e Onet Paradise, Bring me Cakes, Solitaire Klondike 2.0. Puoi giocare a Numbers gratuitamente su Poki. È possibile giocare a Numbers sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

