Mahjoctopus è un puzzle game che combina le parti divertenti del mahjong e dei classici giochi di carte come il solitario. In questa fantastica esperienza rompicapo a tema subacqueo, ordinerai le tessere in ordine ascendente o discendente. Controlla il numero sulla tessera nella parte inferiore dello schermo e scegli una nuova carta dalla pila finché non trovi un numero che la precede o la segue. Toccando la tessera corretta questa verrà spostata nella parte inferiore del pannello di gioco. Ottieni più carte dal mazzo se non hai un numero che può essere accoppiato. Se sei bloccato, sentiti libero di utilizzare il potenziamento di annullamento o di ottenere una tessera. Non dimenticare di toccare le misteriose creature marine che compaiono di tanto in tanto per ottenere le loro sorprese! Controlla il numero sulla tessera nella parte inferiore dello schermo e scegli una nuova carta dal mazzo finché non trovi un numero che va prima o dopo. Puoi toccare una tessera per spostarla nella posizione appropriata. Mahjoctopus è stato creato da Adgard. Gioca agli altri loro avvincenti giochi su Poki: Pop It vs Spinner, Find The Candy, MadZOOng e Merge to Million. Puoi giocare a Mahjoctopus gratuitamente su Poki. Mahjoctopus può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Mahjoctopus. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.