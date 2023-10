Solitaire Reverse è un gioco di carte in cui le solite regole del solitario sono invertite: ora inizi dalla posizione finale e provi a scendere fino alla posizione iniziale. Il tuo obiettivo è giocare le carte che sono esattamente un numero più alto o più basso in valore della carta scoperta che si trova nell'angolo in basso a destra. Questo gioco solitario cambia tutto! Vai avanti e spendi le tue sudate corone su nuovi temi e goditi il ​​gioco con nuovi, splendidi sfondi! Usa il cursore per scegliere la carta che vuoi giocare e fai clic su di essa. Solitaire Reverse è creato da DrMop. Dai un'occhiata agli altri suoi giochi Monster Mash, Wordsmith, Wordy Pop, Australian Patience e Solitaire Golf su Poki!

Sito web:poki.com

