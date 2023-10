Mosaic Puzzle Art è un gioco di pensiero creato da TapLabGames. In questo gioco puoi dipingere con i pixel vari disegni. Usa l'immagine di riferimento a sinistra e prova a creare un'opera d'arte identica all'opera originale. La tavolozza dei colori si trova nella parte inferiore della pagina. Non è necessario essere un artista o essere bravo a disegnare per essere bravo in questo gioco. Scegli semplicemente un colore e inizia a seguire le istruzioni e rimarrai sorpreso da ciò che puoi inventare. Non dimenticare di condividere le tue opere d'arte con i tuoi amici! Fai clic o tocca un colore per selezionarlo. Per applicarlo su una tela, fai clic o tocca una delle tessere esagonali. Mosaic Puzzle Art è stato creato da TapLabGames. Dai un'occhiata agli altri giochi puzzle su Poki: Sweet World e Mahjong Sweet Connection

Sito web:poki.com

