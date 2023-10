Anycolor è un gioco di colorazione in cui utilizzi tavolozze di colori uniche per riempire le sezioni in una varietà di disegni predefiniti. Il gioco ti dà il pieno controllo su come e dove desideri utilizzare ciascun colore, quindi le possibilità sono infinite. Utilizza lo strumento di riempimento e il pennello per personalizzare ogni dipinto come nessun altro. Ci sono disegni di animali, esseri umani, cibo, veicoli e persino idee astratte! L'elenco dei disegni è costantemente aggiornato, quindi occasionalmente ne troverai di nuovi su cui lavorare. Ci sono anche tavolozze extra che puoi sbloccare, quindi assicurati di esplorare il menu dei colori per esplorarlo. Non dimenticare di scaricare la tua grafica dopo aver finito di colorarla. E assicurati di condividere Anycolor con i tuoi amici e mostrare le tue creazioni! Anycolor è stato creato da Aniway, un team di sviluppo di giochi con sede in Finlandia. Gioca all'altro gioco di abbinamento puzzle su Poki: Koala Bros Bash. Puoi giocare ad Anycolor gratuitamente su Poki. Puoi giocare ad Anycolor sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

