In Art Pixel Workshop, usi la potenza dei pixel per creare arte! Unisciti a Pixelpaw, il maestro felino della pixel art, per realizzare insieme bellissime creazioni pixelate. Ci sono molti disegni diversi tra cui scegliere; dagli animali al cibo fino ai capolavori classici come la Gioconda! Con oltre 60 disegni diversi tra cui scegliere, c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Non dimenticare di scaricare la tua opera d'arte e condividere le tue creazioni con i tuoi amici! Puoi diventare un vero artista dei pixel?

Sito web:poki.com

