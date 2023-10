Rhomb è un puzzle game creato da Kek Games. In questa rilassante esperienza puzzle minimalista, devi sciogliere un nodo di rombi seguendo il giusto ordine. Esamina ogni linea e la sua connessione per determinare quale rombo devi rilasciare per primo ed evitare di scontrarsi con altri rombi. Un livello viene completato quando rilasci tutti i rombi con successo. Se sei bloccato, usa la funzione suggerimento toccando il pulsante con tre punti sopra il puzzle. Riuscirai a finire tutti i livelli di Rhomb? Vai avanti e provalo! Fai clic o tocca un rombo per scioglierlo senza toccare altri rombi. Il rombo è stato creato da Kek Games. Questo è il loro primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

