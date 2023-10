Line Up: Dots!

Line Up: Punti! è un gioco di pensiero in cui devi collegare tutti i punti nel giusto ordine. Ogni connessione con un punto conta per 1. Assicurati di controllare quali posizioni devi iniziare per ottenere i punteggi perfetti. Non puoi oltrepassare il tuo limite, quindi assicurati di adottare l'approccio giusto. Sei bloccato? Accanto alla lampadina in basso c'è un modo per rivelare il numero di una posizione, che dovrebbe aiutarti ad andare oltre. Ci sono tantissimi livelli da sbloccare e anche alcuni temi carini! Riesci a battere il gioco completo? Collegare i punti: fai clic e tieni premuto il mouseAllinea: Punti! è stato creato da Rodolfo Seabra, è il suo primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

