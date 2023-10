Guess What?

Indovina un po? è un simpatico gioco di puzzle in cui devi passare il mouse sopra un'immagine per rivelare di cosa si tratta. Allo scadere del tempo, rotola rapidamente verso la risposta giusta prima che il tuo avversario la ottenga. Segna il maggior numero di punti prima che la partita finisca per vincere! Puoi colpire il tuo avversario per allontanarlo dalla risposta giusta, oppure fargli rispondere con la risposta sbagliata! Riuscite a indovinare tutte le immagini? Controlli: Sposta - W/A/S/D o tasti freccia Informazioni sul creatore: Indovina un po'? è stato creato da KasSanity. KasSanity ha creato molti giochi su Poki.

Sito web:poki.com

