Arithmetica è un puzzle game in cui risolvi domande di matematica in modo frenetico. Basta fare clic o toccare il numero corretto dell'equazione sullo schermo. Ogni risposta corretta veloce aumenterà il tuo timer. Allo scadere del tempo, perderai la partita! Quindi devi risolvere questi problemi il più velocemente possibile per massimizzare il tuo punteggio. Gioca ad Arithmetica ogni giorno per migliorare le tue abilità matematiche ed esercitare il tuo cervello. Quante domande di matematica riesci a risolvere in un minuto? Fai clic o tocca rapidamente il numero corretto dell'equazione. Ogni risposta corretta veloce aumenterà il tuo timer. Quando il tempo scade, perderai la partita. Arithmetica è stata creata da Eidosk. Gioca agli altri giochi di abilità su Poki: Fast Typer, Fast Typer 2 e Fast Typer 3

