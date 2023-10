🎅 The Impossible Quizmas è un gioco a quiz online a tema natalizio creato da Splapp-me-do. Questo esilarante gioco natalizio include tantissime domande complicate. A volte, devi scegliere la risposta più divertente. Durante gli altri round, devi trovare chicche nascoste. Riempi il tuo scaffale di regali mentre ascolti la musica di Natale. Questo gioco originale funziona senza Flash su qualsiasi dispositivo. Fai clic sulla risposta giusta tra le quattro opzioni. Utilizza Salta per saltare una domanda particolare del gioco. Fai attenzione alle bombe che hanno un timer per rispondere alla domanda prima che scada il tempo o che il gioco finisca. Il quiz impossibile è stato creato da Splapp-me-do. Controlla anche l'originale The Impossible Quiz e l'ultimo The Impossible Quiz 2.

Sito web:poki.com

