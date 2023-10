Stone Age Architect è un puzzle game a tema preistorico creato da Avix Games che ci ha portato anche Thumb Fighter. Questo puzzle game tangram metterà alla prova la tua mente con la fisica, gli alieni, i viaggi nel tempo e il tuo fidato amico Bob. Hai quello che serve per dimostrare agli alieni che puoi risolvere qualsiasi enigma che ti mandano? Usa la tua speciale pistola a raggi per rimettere a posto tutti i pezzi e aiutare i tuoi amici extraterrestri! Controlli: Mouse: fai clic per usare la pistola a raggi e spostare i pezzi Informazioni sul creatore: Stone Age Architect è stato creato da Avix Games, con sede a Buenos Aires, Argentina. Sono anche i creatori di Thumb Fighter, Thumb Fighter Christmas, Exceptions e altro ancora!

Sito web:poki.com

