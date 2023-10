Exceptions è un avvincente gioco di puzzle creato da Avix Games in cui devi individuare le differenze tra bellissime fotografie. Occhio, spia con il mio occhietto, qualcosa di diverso in queste foto! Questo è l'obiettivo in Eccezioni. Visualizza foto diverse e curate da tutto il mondo e vedi se riesci a individuare i diversi dettagli. Con una grafica pulita e musica rilassante, è un ottimo modo per rilassarsi sfidando al tempo stesso il tuo cervello! Eccezioni è facile da giocare senza limiti di tempo, quindi provalo su Poki nel tuo browser su desktop e Web mobile! Controlli: Mouse: fai clic sui diversi dettagli Informazioni sul creatore: Exceptions è creato da Avix Games, con sede a Buenos Aires, Argentina. Sono anche i creatori di Thumb Fighter, Stone Age Architect e altro ancora!

Sito web:poki.com

