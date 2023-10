Thumb Fighter è un gioco di combattimento singolo o multiplayer basato sulle guerre dei pollici vecchio stile, creato da AVIX Games. Thumb Fighter è disponibile per qualsiasi browser che supporti HTML5. Partecipa a una guerra uno contro uno con le dita in Thumb Fighter. Thumb Fighter ti sfida a stringere le mani e combattere per la prima posizione. Puoi scegliere di giocare con personaggi vestiti in modo esilarante, tra cui Blinky, Bobbie, Red Bro o BatThumb. Aspetta che l'altro pollice cada e poi salti sopra. Gioca a Thumb Fighter nel tuo browser per dimostrare chi è il vero campione di Thumb War. Hai un amico con cui giocare? Quindi scegli "P1 vs P2". Se sei solo, puoi giocare contro il computer con l'opzione "P1 vs CPU". Quindi decidi come appare il tuo combattente per il pollice. Inizia il conto alla rovescia. Il giocatore 1 usa il tasto "A" e il giocatore due usa il tasto "L" sulla tastiera. Il vincitore è la persona che riesce a tenere il pollice in alto più a lungo. Thumb Fighter è creato da Avix Games, con sede a Buenos Aires, Argentina. Sono anche i creatori di Thumb Fighter Christmas, Thumb Fighter Halloween Exceptions, Stone Age Architect e altro ancora!

