Big Shot Boxing è un gioco di boxe in cui devi lottare per scalare le classifiche per terminare la tua carriera nella Hall of Fame della boxe! Inizia scegliendo un combattente, assumi un allenatore e impara alcune mosse. Colpisci il tuo avversario con un jab, un cross o un montante e assicurati di tenere alta la guardia. Lancia una bella combinazione per stordire il tuo avversario. Vinci ottenendo il maggior numero di punti o per KO! Sali la scala e assicurati di allenare le tue abilità lungo il percorso, come salute, potenza, mento e recupero. Quando cadi in un combattimento, hai 10 secondi per riprenderti. Guadagna dei soldi per personalizzare il tuo personaggio con guanti, pantaloncini e stivali. Ci sono anche diversi obiettivi da sbloccare vincendo partite, ottenendo titoli e difendendo il tuo titolo. Arriverai alla Hall of Fame? Controlli: Freccia destra - jab Freccia sinistra - croce X - montante Z - blocco Informazioni sul creatore: Big ​​Shot Boxing è stato creato da Colin Lane. È conosciuto per i suoi altri giochi: Wrassling, Dunkers, dunkers-2, Touchdowners, Knight Brawl, Battle Golf e molti altri! Sono tutti giocabili su Poki!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Big Shot Boxing. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.