String Theory Remastered

String Theory è un puzzle game in cui devi usare le corde per guidare la pallina o il quadrato nei posti giusti. Esistono corde diverse che si muovono in modi diversi. Il filo giallo può essere spostato liberamente, ottimo per raccogliere oggetti e spostarli in un altro posto. La corda rossa è solida e può essere utilizzata per bloccare la strada o colpire un oggetto come una mazza da golf. La corda blu può essere utilizzata per far rimbalzare gli oggetti. Attenzione però, perché il filo blu può rompersi! Il gioco ha uno sfondo piacevole e presenta una trama interessante raccontata dai narratori. Ci sono 19 livelli da completare per vincere il gioco. Riuscirai a battere la teoria delle stringhe? Muovi le stringhe cliccandoci sopra con il mouse. Tieni il mouse e muovi le corde. Incollato? C'è un pulsante di ripristino in alto a destra. La teoria delle stringhe è stata creata da Lukas Donkers. Questo è il suo primo gioco su Poki!

Sito web:poki.com

