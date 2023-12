Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Zooplop su WebCatalog per Mac, Windows, Linux.

Zooplop è un simpatico gioco di puzzle in cui gli animali cadono inaspettatamente! Devi metterli insieme con attenzione in modo che si fondano in quelli più grandi! Un topo più un topo si trasformeranno in un pollo giallo e i polli potranno diventare granchi più grandi! Continua a combinarli fino a raggiungere l'obiettivo finale: la maestosa balena! Quanto grandi puoi farli? Riesci a raggiungere l'enorme balena?

Sito web:poki.com

