Bring me Cakes è un puzzle game ispirato alla fiaba di Cappuccetto Rosso. Solo qui devi raccogliere le torte da portare a tua nonna. Puoi muoverti solo in linea retta, quindi devi trovare un modo per arrivare alla fine del livello. Lungo la strada ci saranno ostacoli e lupi pericolosi da evitare. Fatti strada attraverso i livelli e rendi felice la nonna con le tue torte! Usa oggetti speciali come la dinamite, un suggerimento della Nonna o invertendo la tua ultima mossa, per aiutarti lungo il percorso. Il gioco presenta più di 130 livelli divisi in 3 capitoli, la foresta, la miniera e la terra ghiacciata. Chi ha creato Bring Me Cakes? Bring Me Cakes è stato creato da PotatoJam. Gioca agli altri giochi puzzle su Poki: Monster Duo, Numbers, Onet Master, Onet Paradise e Solitaire Klondike 2.0

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Bring me Cakes. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.