Learn 2 Fly è un gioco d'avventura in cui devi insegnare al tuo pinguino come volare. In questo gioco potrai raccogliere monete per acquistare tutti i tipi di potenziamenti per far volare più lontano il tuo pinguino. Puoi iniziare acquistando un semplice ombrello per galleggiare durante il volo invece di schiantarti, ma quando avanzi nel gioco puoi acquistare razzi per spingerti in avanti! Prova a procurarti l'equipaggiamento migliore e vola più lontano che puoi immaginare! Insegna al tuo pinguino a volare esercitandosi sulle rampe e acquistando diversi oggetti, come gli ombrelli, per farlo volare più lontano. Segui le istruzioni fornite nel gioco per metterti al passo.Learn 2 Fly è stato sviluppato da HeroCraft.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Learn 2 Fly. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.