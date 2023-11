Wall of Doom è un gioco arcade in cui devi correre, schivare e farti strada attraverso i muri che ti sfrecciano addosso! Assicurati di essere nel posto giusto, altrimenti il ​​gioco finisce. Raccogli le monete nei livelli per diventare più veloce e ottenere punteggi più alti! Quanto lontano riuscirai ad arrivare senza essere colpito dal Muro del Destino?

poki.com

