Picky Package è un gioco web online in cui l'obiettivo è consegnare i pacchi evitando eventuali ostacoli. Gioca in una varietà di fantastici livelli in cui devi consegnare i tuoi pacchi. Assicurati di stare attento a tutti gli ostacoli che ti verranno lanciati, come automobili, ponti che crollano e altro ancora. Assicurati di raccogliere i potenziamenti per darti un vantaggio. E non dimenticare di raccogliere alcune monete per sbloccare una vasta gamma di fantastici personaggi. Vola su un drone, corri su un campo da rugby e attraversa le autostrade, per diventare infine il corriere numero uno! Clicca - muovitiPicky Package è stato creato da Kiemura. È anche il creatore di Tap Roller, Piranh.io e Jump Around, che sarà il suo prossimo gioco in uscita.UN

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Picky Package. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.