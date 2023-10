Casual Cube è un puzzle platform stilizzato e avvincente in cui fai affidamento sul tuo istinto per sopravvivere. Allaccia le cinture e lascia che Casual Cube ti porti in un giro emozionante! Non dimenticare di raccogliere i potenziamenti lungo la strada e di fare attenzione alle sorprese! Salta a sinistra o a destra per procedere sul palco che rivelerà innumerevoli ostacoli e opportunità. Sinistra - A o freccia sinistra Destra - D o freccia destra KeyCasual Cube è stato creato da Akos Makovics. Ha anche creato Papery Planes e Air Hockey Championship Deluxe su Poki.

