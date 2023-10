Tap Roller è un puzzle game in cui tocchi lo schermo per girare il labirinto. Continua a girare per portare tutte le palline in porta! Tap Roller è stato creato da Kiemura. L'obiettivo è semplice: girare il labirinto per muovere le palline. Prova a portarli tutti nell'obiettivo per continuare al livello successivo. Ma fai attenzione, quando lasci morire una pallina in un round, ne avrai una in meno con cui lavorare nel livello successivo. Continua a girare, evita le bombe e i laser, usa le molle e vedi quanto lontano puoi arrivare! Non dimenticare di sbloccare nuovi personaggi e temi raccogliendo monete! Controlli: Clic - Gira labirinto Informazioni sul creatore: Tap Roller è stato creato da Kiemura, con sede in Finlandia. È anche il creatore di Piranh.io, Picky Package e Jump Around, che sarà il suo prossimo gioco in arrivo.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Tap Roller. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.