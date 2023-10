Hop Chop è un gioco di salto e schivata di SnoutUp Games. Controlla il tuo maialino e fallo saltare il più lontano possibile per raccogliere stelle e guadagnare punti. Una volta capito, guadagnerai abbastanza punti per acquistare diversi Snoutfit e diverse armi. Fatti strada a colpi di fendenti nel gioco e prova a stabilire un record! Salta, uccidi e schiva tutto ciò che incontri sul tuo cammino facendo clic tempestivamente con il mouse. Hop Chop è stato creato da SnoutUp Games. È famoso sulla nostra piattaforma per giochi come Iron Snout, Bacon May Die e Cave Blast.

Sito web:poki.com

