Cave Blast è un gioco sparatutto dal ritmo frenetico con molti personaggi giocabili. Spara a pipistrelli e altri mostri! Questo gioco d'azione ti sfida a volare e sparare con la tua arma allo stesso tempo. Puoi giocare nei panni di un maiale, di un cane, di un vampiro o di un elfo talentuoso. Inizia con un pinguino o un'ape aiutante, oppure scegli un potere speciale! Preparati a monopolizzare il computer tutto il giorno giocando a questo gioco! Sposta la tua carta maiale verso la carta con cui vuoi interagire. Muovi: tasti freccia, WASD o tocca lo slot per carte desiderato Cave Blast è stato creato da Snoutup Games. Gioca agli altri loro giochi suini su Poki: Card Hog, Iron Snout, Bacon May Die, Cave Blast, Hop Chop, Bunny Goes Boom e Ninja Shurican

Sito web:poki.com

