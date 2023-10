Iron Snout è un gioco di combattimento online creato da SnoutUp in cui giochi nei panni di un maiale e devi combattere i lupi. Colpisci, calcia e fatti strada attraverso ondate di lupi e altri cattivi. Schiva asce e altri proiettili lanciati via con i tasti freccia. Gioca a Iron Snout per mostrare a quei lupi di non scherzare con i maiali. Tu e un amico potete giocare gratuitamente a Iron Snout nella modalità Wolfieball per 2 giocatori, oppure potete affrontare i lupi da soli nelle modalità Classica e Sudden Death. Quest'anno Iron Snout ha un aggiornamento natalizio con il meraviglioso costume da Babbo Natale. Inoltre puoi vincere premi completando gli obiettivi. Usa i tasti freccia per saltare e colpire i lupi. Osserva l'ordine in cui vengono generati proiettili e nemici; Puoi controllare le tue statistiche in Iron Snout nella schermata del titolo principale; Iron Snout offre due mondi: Città e Foresta, che cambiano i tipi di nemici e proiettili. Iron Snout è creato da SnoutUp Games con sede in Lituania. Potresti conoscere i giochi SnoutUp Games dello sparatutto a tema suino Cave Blast, del picchiaduro Bacon May Die (anch'esso a tema maiale), del combattente di maiali-combattente con la spada e del gioco di salto ninja Ninja Shurican.

