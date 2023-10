Kickflip Santa è un gioco a scorrimento laterale in cui giochi nei panni di un Babbo Natale sullo skateboard e consegni regali ai bambini mentre esegui acrobazie e grind! Devi consegnare quantità specifiche di regali in ogni livello e il tuo punteggio si basa sia sul numero di regali consegnati sia sul punteggio totale ottenuto facendo acrobazie! Lanciati con lo shuvit sugli elfi e lancia con un kickflip un albero di Natale, quindi scendi dalla collina per diventare il Babbo Natale definitivo! Scopri tutte le diverse skin e skateboard per personalizzare Babbo Natale nel modo in cui vuoi apparire! Riuscirai a pattinare per salvare il Natale? Accelerare: tieni premuto il tasto freccia destra Salta: tasto freccia su Macina: tasto freccia giù Freno: tasto freccia sinistra Getta il regalo: barra spaziatrice Nollie: freccia su + D Heelflip - Freccia su + S Pop Shuvit: freccia su + A Kickflip: freccia su + W Sui dispositivi mobili ci sono pulsanti da premere, tranne che i trucchi sono casuali! Kickflip Santa è stato creato da BUN GUN. Dai un'occhiata agli altri fantastici giochi su Poki: Hoppenhelm, Dodge Blast e Wild Bullets! Puoi giocare a Kickflip Santa gratuitamente su Poki. Puoi giocare a Kickflip Santa sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

