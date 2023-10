Caesar's Day Off è un divertente gioco di simulazione in cui sei Giulio Cesare e hai una giornata libera davanti a te. Hai mai desiderato essere un imperatore stanco che desidera semplicemente godersi un giorno libero? Sei nel posto giusto! Dai semplici gesti con le mani per comunicare con i tuoi soggetti. Quando approvi qualcosa, puoi dare un segnale di "pollice in su". Gesticola nel modo opposto quando vuoi che qualcuno venga mangiato dal tuo leone. Pesante è la testa che indossa la corona, ma più pesante è il corpo se Cesare non ordina l'insalata.Accetta (Pollice su) - Freccia su o Scorri verso l'alto Rifiuta (Pollice giù) - Freccia giù o Scorri verso il basso Il giorno libero di Cesare è stato creato di Seufz Studio. Gioca all'altro gioco su Poki: Murder.

Sito web:poki.com

