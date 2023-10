Let's Roll è un gioco di abilità in cui devi farti strada attraverso i vari checkpoint. Fai attenzione a tutti gli ostacoli che si trovano sulla tua strada. Devi schivare abilmente e saltare attraverso il livello. Il gioco presenta anche diverse modalità, come una modalità infinita. E ha un sacco di palline diverse che puoi sbloccare! Riesci a finire il gioco? Sposta: tasti freccia / WASDLet's Roll è stato creato da Wix Games. Sono conosciuti per la serie Duck Life, Ant Art Tycoon e Jumphobia!

Sito web:poki.com

