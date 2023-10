Dov'è la mia pizza? è un gioco di abilità in 3D in cui lavori nei panni di un normale fattorino della pizza in una città affascinante. Lavori da Paolo e il tuo compito è preparare, cuocere e consegnare deliziose pizze ai tuoi clienti affamati in tutta la città. Muoviti nel traffico con attenzione per consegnare le pizze senza farne cadere nessuna o, peggio, provocare un incidente. Premi delicatamente i freni quando necessario per evitare ostacoli e dossi. È inoltre necessario agire in fretta per poter consegnare il cibo mentre è ancora caldo! Migliori sono la pizza e il servizio, più mance guadagnerai. E una volta che il tuo ristorante si sarà fatto un nome, potrai aumentare la distanza di consegna e anche acquistare aggiornamenti come nuovi ingredienti, nuovi elettrodomestici, miglioramenti al rimorchio e altro ancora. Puoi anche servire clienti VIP, il che richiede di preparare la pizza manualmente da zero! Non dimenticare di condividere Dov'è la mia pizza? con i tuoi amici e scopri chi è il cuoco migliore! Guida: tieni premuta la barra spaziatrice o il pulsante sinistro del mouse Dov'è la mia pizza? è stato creato da Wix Games. Gioca agli altri loro giochi leggendari su Poki: Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4, Duck Life Adventure (Demo), Duck Life: Battle, ducklife-space, Ant Art Tycoon, Word vs Word, Jumphobia, Jellymoji e Let's RollPuoi giocare a Dov'è la mia pizza? sul tuo browser senza installare o scaricare gratuitamente su Poki. Sì, puoi sbloccare molte opzioni di personalizzazione e aggiornamenti in Dov'è la mia pizza? come nuovi aggiornamenti, elettrodomestici e percorsi man mano che avanzi nel gioco.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Where's My Pizza?. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.