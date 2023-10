Vortelli's Pizza è un gioco di ristorante multiplayer in cui possiedi un'accogliente pizzeria e servi ai tuoi clienti cibo delizioso. Questo gioco dà importanza al lavoro di squadra, ma puoi anche giocarci da solo! Attiva il flip "Ristorante aperto" in modo che i clienti inizino ad entrare. Vai alla cassa per ritirare l'ordine, poi vai in cucina per preparare l'impasto. Dovrai unire l'acqua e la farina nella planetaria, quindi portarla alla stazione di laminazione dove darai forma alla pizza e aggiungerai tutti gli ingredienti richiesti dal cliente. Puoi scegliere tra formaggio, peperoni, ananas, prosciutto, salsa, salsiccia, ecc. Quindi mettilo nel forno e attendi che cuocia finché non suona il timer. Non temporeggiare troppo, perché i tuoi clienti potrebbero perdere la pazienza e andarsene via! Se sei in difficoltà, controlla il barattolo delle mance per trovare del denaro con cui permetterti elettrodomestici e strumenti migliori per semplificarti il ​​lavoro. Non dimenticare di sbloccare anche nuove stazioni, poiché man mano che il ristorante diventa più affollato rimarrai senza spazio sul bancone. Giocare a Vortelli's Pizza con un amico è semplicissimo: basta mettere in pausa il gioco e copiare il codice di invito. Se il tuo amico fa clic su di esso, verrà generato direttamente nel tuo ristorante come co-chef. Sei pronto per essere la migliore pizzeria della città? Vortelli's Pizza è stata creata da Devortel. Questo è il loro primo gioco su Poki!Puoi giocare a Vortelli's Pizza gratuitamente su Poki.Vortelli's Pizza può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Vortelli's Pizza. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.