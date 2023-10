Word vs Word è un puzzle game per 2 giocatori in cui combatti contro un altro giocatore in una partita di formazione di parole. Crea il tuo personaggio, scegli un avatar e lanciati in una partita in tempo reale contro un concorrente. Troverai una lavagna simile a un cruciverba piena di lettere confuse e il tuo compito è far scorrere una riga di lettere per creare una parola. Più lunga è la tua parola, più punti otterrai. Presta attenzione a quanti punti contiene ciascuna lettera in modo da poter creare combinazioni incredibili! È bello sapere che sia tu che il tuo avversario potete utilizzare 12 potenziamenti rivoluzionari che potrebbero essere la mossa determinante per la tua vittoria o sconfitta. Questi includono ma non sono limitati a: aggiungere gelatine vuote al mix, mettere insieme la parola dei tuoi sogni o rimescolare l'intero tabellone per sabotare il prossimo punteggio del tuo avversario. Questi potenziamenti possono essere utilizzati solo una volta per partita, quindi scegli saggiamente e scegli il tuo potenziamento preferito prima del tuo avversario! Se ti piacciono giochi come Scrabble e Wordfeud, adorerai Word vs Word! Non dimenticare di condividere il gioco con il tuo amico e vedere chi è un paroliere migliore. Scorri una riga di lettere per creare una parola. Più lunga è la tua parola, più punti otterrai. Presta attenzione a quanti punti contiene ciascuna lettera in modo da poter creare combinazioni incredibili! Word vs Word è stato creato da Wix Games. Hanno molti altri fantastici giochi su Poki: Ant Art Tycoon, Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life: Battle, Duck Life Adventure (Demo), ducklife-space, Jellymoji, Jumphobia e Let's Roll. Puoi giocare Word vs Word gratuitamente su Poki.Word vs Word può essere giocato sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

Sito web:poki.com

