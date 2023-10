Word Boss è un gioco di parole in cui crei quante più parole possibile in 2 minuti utilizzando 6 lettere casuali. Questo è il classico resuscitato dell'era Flash disponibile per giocare gratuitamente su Poki. Il gioco ti offre sei tessere in stile scrabble con lettere selezionate casualmente. Usa queste lettere per formare parole significative. Puoi controllare la lavagna sopra le lettere per vedere quante parole ti restano. Se sei bloccato, sentiti libero di riorganizzare le tessere o premi il pulsante di riproduzione casuale. Ci sono quattro lingue nel gioco: inglese, spagnolo, francese e italiano. Vai avanti e sperimenta questa sfida di vocabolario! Fai clic o tocca una lettera per riprodurla. Puoi anche trascinare i riquadri delle lettere. In alternativa, puoi utilizzare i tasti della tastiera corrispondenti alle lettere che vedi nel gioco. Puoi anche utilizzare il backspace per rimuovere una lettera. Tocca due volte per rimuovere una lettera dalla parola che stai formando. Word Boss è stato creato da Eidosk. Gioca agli altri giochi di parole e abilità su Poki: ArithmeticA, Fast Typer, Fast Typer 2 e Fast Typer 3. Puoi giocare a Word Boss gratuitamente su Poki. Word Boss è riproducibile sul tuo computer e su dispositivi mobili come telefoni e tablet.

