Fast Typer 3 è un divertente gioco di digitazione in cui puoi mostrare ai tuoi amici le tue abilità con la tastiera! Digita quante più parole possibile prima che il timer scada. Per giocare, prova a digitare rapidamente tutte le parole che vedi sullo schermo e assicurati di non commettere errori. Ottieni una serie di sei parole consecutive per ricevere più tempo e scrivere! Eidosk è uno sviluppatore di giochi specializzato in giochi educativi e basati sulle abilità. Dai un'occhiata agli altri giochi realizzati da Eidosk: Fast Typer e Fast Typer 2.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Fast Typer 3. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.