Typing Fighter è un gioco di combattimento sviluppato da MarketJS. In questo gioco combatterai contro i tuoi avversari digitando le frasi che vedi sullo schermo. Digita in modo rapido e preciso per liberare la massima potenza. Puoi potenziare la tua digitazione ed eseguire mosse potentissime mentre ti ispiri a oltre 200 frasi e citazioni motivazionali. Vai avanti e dimostra il potere delle parole! E calci. Digita le frasi che vedi sullo schermo utilizzando il computer o la tastiera touch. Typing Fighter è creato da MarketJS. Gioca agli altri loro giochi casual su Poki: Power Badminton, Ludo Hero, math-trivia-lite e Super Girl Story

Sito web:poki.com

