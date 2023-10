Rodeo Stampede Mountains è il mondo roccioso e alpino del famoso gioco Rodeo Stampede Sky Zoo Safari creato da Featherweight. Rodeo Stampede Mountains è pronto per domare alcune bestie selvagge. Prendi il tuo lazo e salta da capre, lama, orsi bruni e altro ancora in questa zona inospitale. Tieniti forte per non farti buttare via! Rimani sulla tua cattura abbastanza a lungo e potresti semplicemente trovare nuovi amici animali. Portali al tuo zoo e guadagna soldi! Gioca a Rodeo Stampede Mountains su Poki per esplorare le montagne e scoprire tutti i tipi di creature. Naturalmente abbiamo anche Rodeo Stampede e Rodeo Stampede Tundra per te! Rodeo Stampede è creato da Featherweight, con sede a Sydney, Australia. Sono anche i creatori di Rodeo Stampede e Skiing Yeti Mountain. Rodeo Stampede è tra i giochi più popolari su Poki, insieme a giochi come Subway Surfers e il multiplayer bullet-force.

Sito web:poki.com

