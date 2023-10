Skiing Fred è un gioco sportivo caotico e innevato creato da Dedalord, i creatori di Running Fred e Super Falling Fred! In questa puntata della serie di giochi Fred, Fred scende sulle piste per divertirsi con gli sport invernali. Fatti strada con lo snowboard in un mondo montuoso e fai attenzione alle trappole che aspettano Fred mentre scappa dal Grimmy Reaper! Gioca a Skiing Fred su Poki e guadagna punti extra mentre scivoli pericolosamente oltre pinguini, meteore e altro ancora. Sblocca nuova attrezzatura per far sì che Fred scii con stile. Con più livelli/modalità di gioco, Skiing Fred offre un sacco di divertimento per tutti! Spazio - Velocità salto/turbo Tasti freccia - MoveSkiing Fred è stato creato da Dedalord, con sede in Argentina. Sono i creatori della serie Fred, tra cui Running Fred, Super Falling Fred e altre.

