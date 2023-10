Running Fred è un gioco d'azione con molteplici modalità di gioco creato da Dedalord. Riuscirai a prendere il controllo del nostro pazzo eroe Fred mentre corre per salvarsi la vita? Gestire Fred ti dà il controllo di Fred mentre si fa strada attraverso castelli e altro ancora. Ma fa attenzione! C'è pericolo ad ogni angolo in attesa di schiacciare Fred fino al midollo. Gioca a Running Fred su Poki e sperimenta molteplici modalità di gioco: avventura, sfida e sopravvivenza infinita! Controlli: Tasti freccia: muovi Fred Informazioni sul creatore: Running Fred è creato da Dedalord, uno studio con sede in Argentina. Sono i creatori della serie Fred, tra cui Falling Fred, Skiing Fred, Clicker Fred e altro ancora. Tecnologia: Dedalord ha aggiornato i classici giochi Running Fred con una build HTML5 a cui ora puoi giocare online su Poki gratuitamente!

Sito web:poki.com

